Полтавец: в олимпийском сезоне конькобежцы РФ могут пропустить 1-2 этапа КМ

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец рассказал о планах подготовки команды на олимпийский сезон и о настрое трёхкратного чемпиона мира Дениса Юскова.
«На следующий год мы будем рассматривать ситуацию для наших лидеров, в которой они смогут пропустить один-два этапа Кубка мира, для того чтобы целенаправленно и планомерно выйти на пик формы к Олимпиаде.
Пока не могу сказать, какие этапы Кубка мира они могут пропустить, но то, что будут выступать в высокогорье — в Калгари и Солт-Лейке, — это точно. Эти старты будут основополагающими для завоевания квот и станут показателями формы, в которой на тот момент будут находиться наши спортсмены. Ну и чемпионат Европы в наших планах, потому что он будет на отдельных дистанциях. Очень надеемся, что он пройдёт в Коломне.
Могу сказать, что Денис Юсков очень мотивирован на олимпийский сезон. И я, и он настроены на то, чтобы в следующем сезоне предоставить Кьелду вторые места на его дистанциях. Ну а вообще результаты Дениса в прошлом сезоне по 1 минуте 44 секунды — его базовый уровень, на который Кьелд ещё и не вышел, чтобы бегать по этим секундам стабильно», — цитирует Полтавца «Р-Спорт».