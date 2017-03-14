Двукратная чемпионка ОИ велогонщица Роуселл-Шэнд завершила международную карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка 28-летняя британская велогонщица Джоанна Роуселл-Шэнд на своём официальном сайте объявила о завершении международной карьеры.
«После 10 лет выступлений в составе сборной Великобритании я объявляю о завершении выступлений в международных соревнованиях. Я добилась всего, чего хотела, включая пять титулов чемпионки мира, четыре звания чемпионки Европы, победу на Играх Содружества и два олимпийских золота, не считая многочисленных медалей Кубка мира и национального чемпионата. Но самое ценное — это друзья и потрясающие моменты, которые сопровождали меня. Из школьницы я превратилась в уверенную в себе женщину», — написала спортсменка.