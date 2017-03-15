Глазырина не примет участия в чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстранённая Международным союзом биатлонистов на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, не сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования пройдут с 30 марта по 4 апреля. Ранее спортсменка сообщила, что готовится к чемпионату России.
«Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не будет выступать на соревнованиях до завершения временного отстранения, таково решение Международного союза биатлонистов, принятое 10 февраля 2017 года на основании доклада Макларена. Отстранение касается как международных, так и российских стартов.
Ранее Союз биатлонистов России передал в IBU всю информацию, запрошенную международной организацией относительно доклада Макларена. На данный момент в отношении Екатерины ведётся расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Естественно, что биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки», — сообщает пресс-служба СБР.