Хоссу и Пити признаны лучшими пловцами Европы 2016 года по версии LEN

Венгерка Катинка Хоссу и британец Адам Пити признаны лучшими пловцами 2016 года по версии Европейской лиги водных видов спорта.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Катинка завоевала три золотых и одну серебряную медаль. На чемпионате мира на короткой воде она выиграла семь золотых наград, на чемпионате Европы — четыре.
Пити победил на Олимпиаде на дистанции 100 м брассом с новым мировым рекордом и завоевал серебро в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионате Европы он выиграл четыре золота.
Итальянка Таня Каньотто была признана лучшей прыгуньей в воду в Европе по итогам 2016 года. В плавании на открытой воде награды получили представители Нидерландов Шарон ван Раувендал и Ферри Вертман.
Лучшим ватерполистом года был признан серб Филип Филипович, ватерполисткой — итальянка Роберта Бьянкони.