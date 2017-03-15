Хоссу и Пити признаны лучшими пловцами Европы 2016 года по версии LEN

Венгеркаи британецпризнаны лучшими пловцами 2016 года по версии Европейской лиги водных видов спорта.На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Катинка завоевала три золотых и одну серебряную медаль. На чемпионате мира на короткой воде она выиграла семь золотых наград, на чемпионате Европы — четыре.Пити победил на Олимпиаде на дистанции 100 м брассом с новым мировым рекордом и завоевал серебро в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионате Европы он выиграл четыре золота.Итальянкабыла признана лучшей прыгуньей в воду в Европе по итогам 2016 года. В плавании на открытой воде награды получили представители НидерландовЛучшим ватерполистом года был признан серб, ватерполисткой — итальянка