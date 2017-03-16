Дальмайер: в этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала

Немецкая биатлонисткапрокомментировала свою победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону. На прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене она завоевала пять золотых и одну серебряную медали.«После чемпионата мира в Хохфильцене мне было не так просто вновь сосредоточиться на этапах Кубка мира. То, что мне удалось завоевать «Большой хрустальный глобус», – это просто безумие.В этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала. Конечно, я постараюсь как можно лучше выступить в Норвегии, но как получится, так и будет. Я не считала очки в Кубке мира и в зачёте «Малых глобусов» также этого делать не буду», — цитирует Дальмайер DSV.