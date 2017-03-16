Источник: отстранение сборной России от Олимпиады-2018 маловероятно

Отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 года по итогам расследования двух комиссий Международного олимпийского комитета маловероятно, сообщает Inside the Games.
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда изучает информацию о манипуляциях с допинг-пробами в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под председательством Самуэля Шмида проверяет информацию об «институциональном сговоре» в Министерстве спорта России.
Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.