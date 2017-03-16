Музей спортивной славы ЦСКА пополнят символы эстафеты огня Военных игр

16 марта в Музее спортивной славы ЦСКА состоится официальная церемония передачи атрибутов эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр: формы факелоносца, лампады и факела. Участие в этом мероприятии примут двукратная олимпийская чемпионка по биатлонуи трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту. Также в ходе мероприятия состоится предпремьерный показ документального фильма о прошедших Военных играх.«Эстафета спортивного огня оставила яркие воспоминания у всех её участников и позволила проникнуться спортивным духом таких уникальных международных состязаний, как III зимние Всемирные военные игры. Для меня было честью принимать участие в эстафете, убеждена, что она вдохновила многих россиян поддерживать и болеть за наших спортсменов», — сказал Ишмуратова.Эстафета прошла в пяти крупнейших городах военных округов и Северного флота – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Хабаровске и Североморске, а объединение огней состоялось 23 февраля 2017 года в Москве на праздничном концерте в Государственном Кремлёвском дворце. 24 февраля в Олимпийском парке Сочи прошёл финальный этап эстафеты.