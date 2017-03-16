Кравцов: надеюсь, у сборной России по шорт-треку будут медали на Олимпиаде-2018

Президент Союза конькобежцев Россиипрокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира по шорт-треку в Роттердаме, где её представители остались без медалей.«Конечно, мы ждали, что наши спортсмены будут бороться за медали. Собственно, они и боролись. Но шорт-трек – непредсказуемый вид. Одна ошибка может лишить победы даже опытных атлетов. К тому же чемпионаты мира исторически остаются для нас вершиной, которую редко удаётся покорить. Была победа в многоборье Виктора Ана в 2014 году. Было золото Семёна Елистратова на 1500 м в Москве в 2015-м. Было серебро в эстафете. И, в общем, всё. Рассчитывать на то, что в этот раз, да ещё в Голландии, мы соберём большой урожай наград, было бы чересчур амбициозно.Сама программа подготовки сборной по шорт-треку рассчитана именно на два года. С прицелом на Пхёнчхан. Так что, надеюсь, в Корее у нас будут медали. Прежде всего у мужчин. Но и девушки заметно прогрессируют. По крайней мере в женской эстафете будет шанс побороться за место в тройке», — приводит слова Кравцова «Советский спорт».