Васильев: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя КМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал результаты Антона Шипулина в завершающемся сезоне, где тот стал вторым в общем зачёте Кубка мира.«Шипулин второй год заканчивает вторым, и это говорит о том, что он спортсмен высочайшего класса. Помечтаем: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя Кубка мира сегодня.Антон — молодец, показал свой высочайший уровень. Было видно, что ему тяжело и он устал, но Шипулин закончил достойно. Очевидно, что он лучший среди наших мужчин. Были всплески у некоторых спортсменов, но это временные эффекты. Шипулин же показывал стабильные результаты с самого начала. Второе место в общем зачёте говорит само за себя. Оно придаст ему уверенности в олимпийский год. Заканчивать на мажорной ноте всегда позволяет психологически легче готовиться к дальнейшим стартам.Мужской биатлон в России развивается уверенно. Есть провалы, но не без этого. В общем и целом, всё идёт неплохо, чего не скажешь о женщинах. Там отдельная история и надо разбираться — в олимпийский сезон эксперименты с тренерами неуместно. Команду надо было давать в руки тренерам, которые показывают стабильные результаты, но это моё личное мнение. Руководству СБР виднее, но мне представляется, что с женскими тренерами стоит повременить с экспериментами и установить проверенный вариант на следующий год», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.