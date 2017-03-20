Тихонов: что ответит господин Бессеберг, если завтра кому-то ещё бросят патроны

Четырёхкратный олимпийский чемпионв своём блоге подвёл итоги международного биатлонного сезона, подробно остановившись на истории с забытымипатронами.«Вот и закончился очередной биатлонный сезон. Говорить о его итогах, особенно что касается женской команды, не очень хочется. Я считаю общий результат неудовлетворительным.Обсуждать Антона Шипулина я не берусь. Это его личные вопросы, а вот подготовка и подводка всей команды по сезону заслуживает неудовлетворительную оценку. Не буду останавливаться на персоналиях, так как всё требует очень тщательного анализа и обсуждения на тренерском совете. Приятным впечатлением от сезона стало выступление в мужской эстафете, а при грамотной расстановке по этапам мы могли бы и смешанную эстафету выиграть.Ну и, конечно, не могу не говорить об обсуждении Фуркада и его действий в масс-старте, когда тренеры бросили ему патроны на огневом рубеже. Дело даже не в том, что никто не подал протеста, а в том, что ответит господин Бессеберг со своим исполкомом, если завтра кому-то ещё бросят патроны. Будут ли писать протест немцы, чехи и все остальные. Это же натуральный маразм.Если Фуркад — лидер мирового биатлона, он должен был прийти после гонки и сказать: «Я нарушил правила, прошу меня дисквалифицировать». Какой же ты лидер мирового биатлона, если ты нарушаешь правила, а потом тебя прощают, как провинившегося котёнка, и ты принимаешь приз. Это неправильно. Немецкая команда заслужила в этой дисциплине «Малый хрустальный глобус», а у нас, получается, идёт поощрение нарушения правил. И это уже не в первый раз. Вся вина здесь лежит только на Бессеберге», — написал Тихонов.