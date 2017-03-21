Фуркад: велика вероятность, что после Олимпиады-2018 я завершу карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонистсообщил, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.«В следующем сезоне я буду мотивирован. Однако велика вероятность, что после Олимпиады-2018 я завершу карьеру, так как сохранять высокий уровень мотивации очень сложно.Нагрузка велика. Скоро в моём доме будет два ребёнка, и моя подруга вынуждена жертвовать многим, чтобы я мог соревноваться. Рано или поздно наступает момент, когда захочется открыть нечто новое и использовать новые возможности», – цитирует Фуркада L’Equipe.