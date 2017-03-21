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175 лет назад 2016
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Фуркад: велика вероятность, что после Олимпиады-2018 я завершу карьеру

21 марта 2017, вторник. 13:48. Другие
Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«В следующем сезоне я буду мотивирован. Однако велика вероятность, что после Олимпиады-2018 я завершу карьеру, так как сохранять высокий уровень мотивации очень сложно.

Нагрузка велика. Скоро в моём доме будет два ребёнка, и моя подруга вынуждена жертвовать многим, чтобы я мог соревноваться. Рано или поздно наступает момент, когда захочется открыть нечто новое и использовать новые возможности», – цитирует Фуркада L’Equipe.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Мартен Фуркад ОИ-2018
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