Алекберов: в этом году «Дина» показывала яркий футбол, «Динамо» легко не будет

Главный тренер МФК «Динамо» Темур Алекберов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину поделился ожиданиями от противостояния с «Диной» в финале Кубка России по мини-футболу. Матчи состоятся 23-го (Троицк) и 26 марта (Щёлково).
«Если команда не проигрывает 22 матча с начала чемпионата, это говорит о том, что она организована, имеет свою систему, свою игру, которой старается придерживаться. Сами результаты «Дины» говорят о многом. У команды очень сбалансированный состав в этом году: есть и опытные игроки, и молодые, но очень талантливые. Команда очень хорошо укомплектована, так что и долгое пребывание на первом месте, и выход в финал Кубка России – это не случайность. Конечно, мы все эти факторы стараемся учитывать при подготовке к финалу.
Кубок всегда имеет какой-то свой характер. Здесь всегда проявляются факторы, которые не оказывают серьёзного влияния в чемпионате. Жажда побед, желание – всё это может стать решающим. Наверное, этот факт будет иметь значение, но в то же время я убеждён, что наши футболисты хотят выиграть трофей не меньше. Имя игроков создаётся с титулами, а имя игроков «Динамо» – тем более. У нас не так много соревнований, чтобы говорить, мол, ничего страшного, не получилось, давайте переключимся на другой турнир. Я не думаю, что у футболистов «Динамо» будет меньше желания выиграть Кубок, чем у игроков «Дины». Конечно, всегда есть какие-то нюансы. В составе нашего соперника есть много молодых футболистов, которые хотят выиграть свой первый трофей. Но, значит, «Динамо» должно компенсировать эту жажду чем-то ещё.
Конечно, легко не будет никому. Я не стараюсь заглянуть в будущее, но матчи финала – это сражение не за очки, а за голы, моменты. Один какой-то эпизод может решить судьбу всего турнира. Цена каждого момента будет очень высокой, и накал борьбы будет крайне серьёзный. Так что в голове нужно быть готовыми к любой ситуации. В этом году «Дина» показывала яркий футбол, отличный результат, так что я не жду лёгкого противостояния», — рассказал Алекберов.
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