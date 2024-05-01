Гацалов назвал весовые категории, которые вызывают больше интереса на ЧР по вольной борьбе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гаджимурат Гацалов рассказал, какие весовые категории на чемпионате России являются самыми конкурентными.

«В весовой категории до 65 килограммов есть Шамиль Мамедов, Ибрагим Ибрагимов, Гаджимурад Рашидов, Загир Шахиев и Абасгаджи Магомедов. Очень серьёзный состав. Много ярких и именитых борцов, которые покажут очень хорошую борьбу. Это вызывает интерес у всех.

Но у нас есть ещё и весовая до 97 килограммов, где борются Абдулрашид Садулаев и Алихан Жабраилов. Интересные схватки нас всех ждут. Почему Завур Угуев боролся с травмой? Он говорит, что ничего серьёзного нет. Ему нужен старт, потому что необходимо пройти объём работы. Главное, чтобы он поборолся и почувствовал ковёр», — приводит слова Гацалова MMA.Metaratings.

Напомним, 30 апреля в Москве стартовал чемпионат России по вольной борьбе, он продолжится до 4 мая. Чемпионат предолимпийский, потому что российские борцы могут выступить на Олимпийских играх — 2024 и в целом посещают международные старты, выступая под нейтральным флагом.