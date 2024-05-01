Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) применило санкции к Тунису за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает издание Le Monde.

Тунис больше не сможет принимать региональные, континентальные или мировые чемпионаты, а тунисский флаг не будет разрешено поднимать на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока ВАДА не восстановит его.

У страны было четыре месяца с ноября 2023 года, чтобы принять изменения в законодательные и нормативные акты в соответствии с кодексом правовой базы Туниса.

ВАДА называет решение в отношении Туниса окончательным и связанным с его неспособностью полностью реализовать версию Всемирного антидопингового кодекса 2021 года в рамках своей правовой системы.