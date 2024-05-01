Евгения Чикунова пропустит этап Кубка России в Южно-Сахалинске

Российская пловчиха, рекордсменка мира и многократная чемпионка России Евгения Чикунова пропустит один из этапов Кубка России, который пройдёт в Южно‑Сахалинске со 2 по 3 мая.

«В Баня‑Луке она плыла с травмой, ногу лечили, и стало получше. Но она и Яна Шакирова заболели, температура 38. Сейчас главное — восстановление. Поездка в Баня‑Луку была интересной, но и утомительной. Заболела, нога ещё беспокоит. Всё вот так сложилось, не очень удачно. Женя очень хотела на Сахалин», — приводит слова тренера Чикуновой Витты Новожиловой «Матч ТВ».

Напомним, с 27 по 28 апреля Чикунова вместе с другими лидерами сборной России принимала участие в соревнованиях Swim Wars, которые являлись первыми для многих россиян на международной арене начиная с 2022 года, потому что этот турнир проводился не под эгидой World Aquatics.

Там Чикунова одержала победы на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.