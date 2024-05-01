Олимпийский призёр по дзюдо: спорт должен быть вне политики

Олимпийский призёр по дзюдо Тамерлан Тменов заявил, что в последнее время спорт стал инструментом решения политических конфликтов.

«Я очень возмущён тем, что спорт стал каким-то инструментом для того, чтобы решать определённые политические вопросы. Потому что нарушается тот принцип, который был заложен в основу олимпийского движения — что все негативные процессы, которые происходят в мире, не должны касаться спорта. Спорт должен быть вне политики. И наши спортсмены, и Федерация дзюдо России успешно выполняют те задачи, которые перед ними поставлены», — приводит слова Тменова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российским спортсменам ограничен доступ к участию в Олимпийских играх — 2024. Разрешено допустить только 55 атлетов в нейтральном статусе. Для этого МОК должен определить, что россиянин не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Более того, спортсменам не разрешено использовать национальную символику, а их медали не пойдут в общий зачёт Олимпиады.

Глава МОК Томас Бах также призывал страны бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге.