Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский призёр по дзюдо: спорт должен быть вне политики

Олимпийский призёр по дзюдо: спорт должен быть вне политики
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский призёр по дзюдо Тамерлан Тменов заявил, что в последнее время спорт стал инструментом решения политических конфликтов.

«Я очень возмущён тем, что спорт стал каким-то инструментом для того, чтобы решать определённые политические вопросы. Потому что нарушается тот принцип, который был заложен в основу олимпийского движения — что все негативные процессы, которые происходят в мире, не должны касаться спорта. Спорт должен быть вне политики. И наши спортсмены, и Федерация дзюдо России успешно выполняют те задачи, которые перед ними поставлены», — приводит слова Тменова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российским спортсменам ограничен доступ к участию в Олимпийских играх — 2024. Разрешено допустить только 55 атлетов в нейтральном статусе. Для этого МОК должен определить, что россиянин не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Более того, спортсменам не разрешено использовать национальную символику, а их медали не пойдут в общий зачёт Олимпиады.

Глава МОК Томас Бах также призывал страны бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

Материалы по теме
Сергей Панов: МОК и их прихвостни выступают против развития спорта, они нелегитимны
Валуев: Игры дружбы — альтернатива, которая может вылиться в потерю денег для МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android