13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам из России. Об этом сообщает ТАСС.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком атлетов.
Гребля на байдарках и каноэ:
Алексей Коровашков;
Светлана Черниговская;
Анастасия Долгова;
Иван Штыль;
Алина Ковалёва;
Максим Оселедко;
Максим Спесивцев;
Михаил Павлов;
Олеся Ромасенко;
Юрий Постригай;
Николай Варваровский;
Виталий Ершов;
Захар Петров.
Именно благодаря нейтральному статусу спортсмены смогу выступить на Олимпиаде под эгидой ICF.
Напомним, всего 55 российских атлетов могут поехать на Олимпийские игры в Париже. Они должны будут выступать без флага и гимна. а их результаты не будут учитываться в общем медальном зачёте.
Некоторые спортсмены отказались соревноваться на таких условиях. Пловец Иван Гирёв попросил лишить его нейтрального статуса.