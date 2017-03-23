Долуда: будем только рады, если в Сочи пройдут ещё одни Олимпийские игры

Вице-губернатор Краснодарского краясказал, что все объекты зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи функционируют в полном объёме и город вполне готов провести ещё одну Олимпиаду.«Во-первых, абсолютно все объекты функционируют. Ни один не законсервирован. Там, где проходили соревнования по конькобежному спорту, сейчас большим теннисом занимаются детишки. Имеется, если не ошибаюсь, восемь теннисных кортов. Там был матч Кубка Федерации между сборными России и Германии. Объект постоянно в движении, как муравейник. На „Большом“ играет ХК „Сочи“.На „Фиште“ будет футбол. Там, где были соревнования по кёрлингу, они же и проводятся. На „Айсберге“ постоянно проводится ледовое шоу Ильи Авербуха, и там же открыт центр фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Если не ошибаюсь, там занимаются 270 детей, проживающих в Сочи. „Роза-Хутор“ является горнолыжным курортом, совсем недавно там в том числе проходили Всемирные военные игры. Биатлонная и санно-бобслейная трассы у нас также не заморожены. Хотя, то, что не провели там чемпионат мира, конечно, расстраивает.Допустим, площадка для кёлинга находится в частном владении. „Айсберг“ — на балансе минспорта. „Шайба“ — это центр детского творчества. „Роза-Хутор“ тоже в частных руках. «Лаура» — «Газпром». Но самое главное, что всё функционирует.Сможет ли Сочи принять ещё одну Олимпиаду? База для этого есть. Все объекты построены основательно, фундаментально. Ничего с ними ни за пять, ни за десять лет не случится. Поэтому если в будущем будет принято такое решение, конечно, мы будем только рады этому", — цитирует Долуду «Р-Спорт».