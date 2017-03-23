Тюмень не будет оспаривать перенос ЧМ-2021 по биатлону до восстановления РУСАДА

Тюмень не будет оспаривать решение конгресса Международного союза биатлонистов о лишении города права проведения чемпионата мира 2021 года, пока не будет восстановлено соответствие Российского антидопингового агентства кодексу Всемирного антидопингового агентства. Об этом рассказал заместитель департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области«Оспаривать решение можем только после полного восстановления РУСАДА», — цитирует Вотинова ТАСС.Напомним, что 8 февраля конгресс IBU призвал Союз биатлонистов России отказаться от проведения чемпионата—2021 в Тюмени до 24 февраля. Так как согласия со стороны СБР не последовало, то решение вступило в силу автоматически.