Слепов: старался не приезжать домой, потому что там друзья, расслабление, баня

Победитель спринта на чемпионате России по биатлону в Уватеподелился подробностями подготовки к этому старту.«К чемпионату России я готовился с лыжниками Санкт-Петербурга и области, которые не давали мне унывать, бегал марафоны. Стрельбу я тренировал на базе Токсово, где находился большую часть времени. Три дня назад я приехал сюда опробовать трассу. Спасибо нашей команде и болельщикам за хорошую поддержку во время гонки.Я специально старался не приезжать домой. Потому что там друзья, расслабление, баня. Поэтому я придерживался строгого режима дня: зарядки, тренировки, еда», — передаёт слова Слепова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.