Гараничев: стараюсь ещё сохранить силы и достойно выступить на чемпионате России

Тюменский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате России в Увате, в котором он занял третье место.«Стараюсь ещё сохранить силы и достойно выступить на чемпионате России. Это наша тюменская трасса, поэтому надо добежать, дотерпеть конец сезона, а потом уже отдыхать.На втором рубеже я немного поторопился. Видел, куда промазал — на три часа, понял, в чём дело. Надо было немножко выдержать ритм», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.