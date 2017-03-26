Услугина: надеюсь, что в других гонках смогу оказать конкуренцию Мироновой

Бронзовая медалистка женской гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Уватепризналась, что довольна своим самочувствием.«Уже после первого рубежа я подумала: всё. Даже в шестёрку будет тяжело попасть. На первом рубеже был небольшой мандраж, боялась промазать. На „стоечке“ уже была уверена, что это моё и я смогу удержать это третье место.Сегодня была непростая ветровая обстановка. Ветер то появлялся, то исчезал, из-за чего я допускала небольшие ошибочки. Не прошли габариты. Зато стоя у меня сейчас есть уверенность, и мне было легко стрелять. Сегодня состояние было полегче, чем в спринте, оно стабилизируется, и я надеюсь, что в других гонках смогу оказать конкуренцию Светлане Мироновой», — передаёт слова Услугиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.