Исполком ПКР утвердил антидопинговые правила для восстановления членства в МПК

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) во исполнение пунктов критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) в соответствии с Дорожной картой МПК по реализации пунктов критериев утвердил антидопинговые правила ПКР, антидопинговую декларацию спортсмена и персонала спортсмена, форму заявления о ненарушении антидопинговых правил.Исполком ПКР поручил Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Федерации спорта слепых сообщать в РУСАДА, соответствующую международную спортивную федерацию и ПКР информацию, предположительно имеющую отношение или относящуюся к нарушению антидопинговых правил спортсменами, тренерами, специалистами и персоналом спортивных сборных команд, и сотрудничать в расследовании, которое проводит любая антидопинговая организация, уполномоченная на проведение расследования.Также среди поручений исполкома ежемесячное предоставление планов проведения спортивных мероприятий и оказание содействия в проведении допинг-тестирования спортсменов, включённых в пулы тестирования РУСАДА и ВАДА.