Дорен-Абер: из-за завышенных ожиданий я не могла получать удовольствие от гонок

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте, пятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Мари Дорен-Абер оценила своё выступление в завершившемся сезоне. В общем зачёте Кубка мира она стала четвёртой.
«Сейчас я понимаю, что не стоит ставить перед собой слишком высокие цели. Мои результаты в прошедшем сезоне можно считать неплохими, но я не выиграла личных наград на чемпионате мира и не смогла побороться за кубок мира. Мне трудно переварить эти поражения. А самое главное из-за завышенных ожиданий я не могла получать удовольствие от гонок.
Я разрывалась между семьёй и сборной. В итоге недовольны были все, а я стала сомневаться в правильности своего выбора. Это бьёт по уверенности в своих силах", — написала Дорен-Абер на своём официальном сайте.