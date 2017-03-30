Уйба: ФМБА докажет ВАДА, что мельдоний за год из организма не выводится

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба сообщил, что ФМБА готово предоставить ВАДА доказательства того, что мельдоний за год не выводится из организма человека. С 1 января 2016 года этот препарат входит в число запрещённых ВАДА.
«Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что он есть в организме и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещённых и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», — цитирует Уйбу «РИА Новости».