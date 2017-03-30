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175 лет назад 2016
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Уйба: ФМБА докажет ВАДА, что мельдоний за год из организма не выводится

30 марта 2017, четверг. 11:36. Другие
Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба сообщил, что ФМБА готово предоставить ВАДА доказательства того, что мельдоний за год не выводится из организма человека. С 1 января 2016 года этот препарат входит в число запрещённых ВАДА.

«Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что он есть в организме и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещённых и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», — цитирует Уйбу «РИА Новости».
Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг милдронат
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