Сливко: считаю, что именно Норицын сделает из меня хорошего спортсмена

Российская биатлонисткапоблагодарила тренераза работу в прошедшем сезоне. 12 января 2017 года она дебютировала в Кубке мира на этапе в Рупольдинге.«Виталий Викторович, хочу сказать Вам большое спасибо за сезон. Он был разным. Были взлёты и падения, но вы всегда меня поддерживали, находили именно те слова, которые мне были необходимы. Вы всегда были с нами, независимо от результата. Вы Тренер! Вы Профессионал в своём деле. Вы живёте спортом, вы стремитесь быть лучшем и делаете из нас профессионалов. Я довольна сезоном, я довольна работой с вами. И я хочу продолжать работать с вами, потому что именно вы, я считаю, сделаете из меня хорошего спортсмена. Спасибо», — написала Сливко в своём «Инстаграме».