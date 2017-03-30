Акимова: не хочу даже думать, что мы не продолжим работу с Норициным

Российская биатлонисткапоблагодарила старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына за успехи в завершившемся сезоне и выразила надежду на продолжение работы под его руководством.«Виталий Викторович, это была отличная работа! Это был невероятно успешный сезон! Спасибо, тренер, за то, что помогали мне раскрывать себя всё больше с каждым стартом. Верить в свои возможности. За те слова, что всегда подбирали в нужные моменты. За ту мотивацию, что заставляла верить в себя. За искреннюю поддержку в минуты неудач… Ваша доброта бесценна! Ваше позитивное настроение заряжает всех! Вы принесли в команду столько всего нового, столько интересных и полезных для меня тренировок, столько знаний! Вы живёте спортом! Многое получилось в этом сезоне, но над многим ещё предстоит работать! Это лишь мотивирует на будущее, и я не представляю и не хочу даже хоть на секунду задумываться, что мы не продолжим с вами работу», — написала Акимова на своей странице в «Инстаграме».