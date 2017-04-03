Ташлеры и Феррари осуждены за допинговый скандал в биатлоне

Отец и сын, итальянцы Готлиб и Даниэль Ташлеры осуждены за нарушение антидопинговых правил в биатлоне, сообщает Stol.it. Готлиб Ташлер приговорён к одному году тюрьмы и 4000 евро штрафа, его сын Даниэль – к лишению свободы на срок 9 месяцев и штрафу в 3600 евро. Кроме того, Готлиб Ташлер не сможет занимать никаких должностей в итальянской ассоциации зимних видов спорта и в итальянском Олимпийском комитете. Для обоих лишение свободы условно.
Вместе с Ташлерами за пособничество осуждён и доктор Микеле Феррари, ранее уже отстранённый от медицинской практики за допинг-скандалы в велоспорте. Его наказание — полтора года тюрьмы и 4500 евро штрафа. Ташлеры ещё в 2015 году обращались к Феррари за помощью. Дело закончилось применением ЭПО, отстранением сына от соревнований, а отца от работы в IBU.
ВАДА за активную помощь следствию заслужило компенсацию в размере в 15 000 евро.