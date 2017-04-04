Совет спортсменов МПК отверг допуск паралимпийцев РФ под нейтральным флагом

Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал предложение члена исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР)о допуске российских паралимпийцев к участию в международных стартах под нейтральным флагом. Заседание состоялось в Бонне с 31 марта по 2 апреля.«Вариант с участием российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом не был поддержан, поскольку такая практика применима только для беженцев или тех стран, где нет национального паралимпийского комитета», — сообщает официальный сайт ПКР.