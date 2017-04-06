Тихонов: я тоже был олимпийским чемпионом, может, меня вернуть в состав?

Член правления Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал непопадание олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону — 2017/18. В состав вошли Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.
«Я тоже был олимпийским чемпионом, может, меня вернуть в состав? За всё говорит результат сезона, а он, к сожалению, неудовлетворительный. Малышко — то взлёт, то падение. Никакой стабильности. И надеяться на то, что он вдруг у нас исправится, сложно.
Что касается Волкова, он годится на первый этап эстафеты, если мы никого другого не подготовим. Только первый этап. Логинов при правильной подготовке может стать лидером команды. По Матвею и Шопину есть вопросы», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».