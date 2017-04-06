Тихонов: я тоже был олимпийским чемпионом, может, меня вернуть в состав?

Член правления Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал непопадание олимпийского чемпионав состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону — 2017/18. В состав вошли«Я тоже был олимпийским чемпионом, может, меня вернуть в состав? За всё говорит результат сезона, а он, к сожалению, неудовлетворительный. Малышко — то взлёт, то падение. Никакой стабильности. И надеяться на то, что он вдруг у нас исправится, сложно.Что касается Волкова, он годится на первый этап эстафеты, если мы никого другого не подготовим. Только первый этап. Логинов при правильной подготовке может стать лидером команды. По Матвею и Шопину есть вопросы», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».