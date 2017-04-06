Оргкомитет Токио-2020 начал сбор смартфонов для переработки в медали

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о запуске нового проекта по сбору старых смартфонов, которые затем будут переработаны и использованы при создании олимпийских медалей, сообщает официальный сайт МОК.Оргкомитет собирается собрать около восьми тонн металлов – около 40 кг золота, 4,9 т серебра и 2,9 т бронзы. При этом обладатели смартфонов, сдавшие их на переработку, смогут отслеживать процесс создания медалей с помощью специального QR-кода.Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.