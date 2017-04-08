Васильев: мне непонятно, почему в сборной России по биатлону нет Слепова

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал выбор состава сборной России на новый сезон.«Слепов полсезона пропустил из-за болезни. И всё равно у него были хорошие результаты – Леша был призёром чемпионата Европы и трёхкратным чемпионом страны. Пока мне не очень понятно, почему его нет в сборной. Но думаю, что с этим вопросом СБР разберётся. Но мне хотелось бы видеть Слепова в составе сборной. Ясно, что в одной группе будут работать Антон Шипулин и Алексей Волков. Может нам во вторую группу добавить двоих, чтоб там было восемь спортсменов.Отсутствие Малышко ожидаемо. Нет Слепцовой? Та же самая история, что и с Малышко – эти люди своими результатами пока не заслуживают места в сборной. Другое дело, что всё в их руках. Если будет создан расширенный список сборной, куда включат спортсменов, которые смогут участвовать в отборочных соревнованиях для попадания на Олимпиаду, тогда им надо будет постараться и использовать шанс», — приводит слова Васильева «Советский спорт».