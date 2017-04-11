Россия и Южная Корея будут сотрудничать в гандболе

Женская сборная России по гандболу примет участие в товарищеском турнире Seoul Cup, который состоится в августе 2017 года. Такое решение было принято во время встречи президента Федерации гандбола Россиис руководством Федерации гандбола Южной Кореи, сообщает пресс-служба ФГР.В ходе встречи стороны обсудили возможное сотрудничество в спортивном сегменте. В частности, достигли предварительной договорённости о подписании меморандума на ближайшие три года об организации и проведении серии товарищеских матчей и совместных тренировок женских и мужских сборных, а также молодёжных команд.Кроме участия в турнире Seoul Cup, в декабре женская молодёжная сборная России под руководством Вячеслава Кириленко совместно с южнокорейской молодёжной сборной проведёт тренировочный сбор в Астрахани. Согласно договорённостям в 2018 году женская сборная России проведёт сбор в Сочи, в рамках которого запланированы две товарищеские встречи и две тренировки совместно с женской сборной Южной Кореи. В ноябре того же года женская сборная России примет участие в традиционном товарищеском турнире Mobelringen Cup. Согласно концепции национальная команда накануне соревнований проведёт сбор, на который будет приглашена женская сборная Южной Кореи. Что касается взаимодействия мужских команд, то зимой 2018 года мужская сборная Южной Кореи примет участие в Рождественском турнире.Запланированы товарищеские игры и тренировки женских сборных России и Южной Кореи и в ноябре 2019 года. Они состоятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Токио.