Рылов, Попова и Чимрова завоевали золотые медали ЧР по плаванию

Евгений Рылов, представляющий Московскую область, одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Москве. У женщин на дистанции 400 м вольным стилем обладательницей золота стала Вероника Попова из Санкт-Петербурга, а 200 м баттерфляем быстрее всех преодолела Светлана Чимрова из Москвы.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Спина. 100 м
1. Евгений Рылов (Московская область) — 53,13.
2. Григорий Тарасевич (Татарстан) — 53,54.
3. Андрей Шабасов (Санкт-Петербург) — 53,77.
4. Климент Колесников (Москва) — 54,03.
5. Роман Ларин (Пензенская область) — 54,67.
6. Марк Николаев (Ленинградская область) — 54,72.
Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Вероника Попова (Санкт-Петербург) — 4.07,59.
2. Анна Егорова (Калининградская область) — 4.10,47.
3. Арина Опёнышева (Красноярский край) — 4.12,52.
4. Валерия Саламатина (Свердловская область) — 4.13,97.
5. Анастасия Кирпичникова (Свердловская область) — 4.14,20.
6. Дарья Муллакаева (Пермский край) — 4.15,53.
Баттерфляй. 200 м
1. Светлана Чимрова (Москва) — 2.08,74.
2. Анастасия Гуженкова (Самарская область) — 2.09,62.
3. Мария Арсеньева (Самарская область) — 2.12,61.
4. Ульяна Ватаева (Санкт-Петербург) — 2.12,95.
5. Александра Сабитова (Кемеровская область) — 2.14,10.
6. Софья Лобова (Красноярский край) — 2.15,78.