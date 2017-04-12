Шипулин: сказал Бабикову, что сплю в одной кровати с ним больше, чем с женой

Олимпийский чемпион, российский биатлонистрассказал, кто в Кубке мира отличается лучшим чувством юмора, и заверил, что и в сборной России шутников хватает.«Норвежцы всегда отличались юмором – братья Бё, Свендсен — эти ребята вносят много позитива. Но сейчас, в связи с последними событиями, мы стали больше уходить в себя, в свою команду. А у нас в сборной тоже хватает весельчаков. Мы постоянно шутим и подкалываем друг друга.Мы столько времени проводим с партнёрами по команде, что уже давно стали действительно одной семьёй. Мы приезжаем на этап и живём с кем-то по команде в одной комнате. В этом сезоне я жил с Антоном Бабиковым, и иногда бывает, что в номере стоит только одна большая кровать. Как-то я ему в шутку сказал: «Антон, я с тобой сплю в одной кровати даже больше, чем с женой», — цитирует Шипулина „Областная газета“.