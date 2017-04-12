Занько, Фесикова и Кирпичникова победили на ЧР по плаванию в Москве

Москвич Всеволод Занько победил на чемпионате России по плаванию на дистанции 50 метров брассом. Среди женщин на 50-метровке на спине первенствовала олимпийская медалистка Анастасия Фесикова, а в заплыве на 1500 метров вольным стилем чемпионкой страны стала Анастасия Кирпичникова.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Брасс. 50 м
1. Всеволод Занько (Москва) – 27,20.
2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 27,28.
3. Илья Хоменко (Ростовская область) – 27,29.
Женщины
Спина. 50 м
1. Анастасия Фесикова (Пензенская область/ЯНАО) – 27,93.
2. Дарья Устинова (Свердловская область) – 28,34.
3. Мария Каменева (Оренбургская область) – 28,38.
Вольный стиль. 1500 м
1. Анастасия Кирпичникова (Свердловская область) – 16.30,08.
2. Анна Егорова (Калининградская область) – 16.45,00.
3. Анастасия Иваненко (Коми) – 16.46,36.