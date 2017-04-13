Самохин стал вторым в Dragon Winter Series по парусному спорту

В Кашкайше (Португалия) состоялся шестой этап Dragon Winter Series по парусному спорту. Победителем регаты стал выступавший под турецким флагом(Provezza). На втором месте – голландский шкипер(Troika), на третьем – представитель Великобритании(Fever).Россиянин(Strange Litle Girl), лидировавший после пяти этапов, в заключительном старте стал 18-м и в общем зачёте финишировал вторым.Победу в серии в Dragon Winter Series одержал Дидрихтс.(Zenith) стал 27-м,(Even Better) – 34-м,(Annapurna) – 47-м,(Sunflower) – 50-м.