Самохин стал вторым в Dragon Winter Series по парусному спорту

В Кашкайше (Португалия) состоялся шестой этап Dragon Winter Series по парусному спорту. Победителем регаты стал выступавший под турецким флагом Энди Бидсуорт (Provezza). На втором месте – голландский шкипер Питер Хеерема (Troika), на третьем – представитель Великобритании Клаус Дидрихтс (Fever).
Россиянин Дмитрий Самохин (Strange Litle Girl), лидировавший после пяти этапов, в заключительном старте стал 18-м и в общем зачёте финишировал вторым.
Победу в серии в Dragon Winter Series одержал Дидрихтс. Игорь Гойхберг (Zenith) стал 27-м, Василий Сенаторов (Even Better) – 34-м, Анатолий Логинов (Annapurna) – 47-м, Виктор Фогельсон (Sunflower) – 50-м.