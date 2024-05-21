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Глава ФГР Шишкарёв обсудил дальнейшее сотрудничество с белорусской федерацией гандбола

Глава ФГР Шишкарёв обсудил дальнейшее сотрудничество с белорусской федерацией гандбола
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Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв провёл встречу с главой белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиром Коноплёвым, сообщает пресс-служба ФГР.

«Наши встречи с Владимиром Коноплёвым проходят на постоянной основе. Два года назад в Москве мы подписали соглашение о сотрудничестве между нашими федерациями, и за это время удалось реализовать немало из того, что было запланировано.

Сборные провели большое количество товарищеских игр. Все они прошли в интересной и в большинстве случаев упорной борьбе. С учётом того, что сейчас Россия и Беларусь не участвуют в официальных международных турнирах, это помогает сборным поддерживать высокий уровень гандбола», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.

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