Глава ФГР Шишкарёв обсудил дальнейшее сотрудничество с белорусской федерацией гандбола

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв провёл встречу с главой белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиром Коноплёвым, сообщает пресс-служба ФГР.

«Наши встречи с Владимиром Коноплёвым проходят на постоянной основе. Два года назад в Москве мы подписали соглашение о сотрудничестве между нашими федерациями, и за это время удалось реализовать немало из того, что было запланировано.

Сборные провели большое количество товарищеских игр. Все они прошли в интересной и в большинстве случаев упорной борьбе. С учётом того, что сейчас Россия и Беларусь не участвуют в официальных международных турнирах, это помогает сборным поддерживать высокий уровень гандбола», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.