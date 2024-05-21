Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл командный чемпионат России, Иванюк замкнул топ-3

В Сочи прошли соревнования по прыжкам в высоту у мужчин в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.

Лучший результат в финале показал серебряный призёр чемпионата мира – 2017, двукратный чемпион России Данил Лысенко, прыгнувший на 2,25 метров. Вторым стал чемпион Европы 2011 года среди юниоров Никита Анищенков. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр чемпионата мира – 2019, двукратный чемпион России Илья Иванюк.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) – 2,25 метров.

2. Никита Анищенков (Москва, Челябинская область) – 2.23.

3. Илья Иванюк (Брянская и Смоленская области) – 2.23.