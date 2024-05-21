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Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл командный чемпионат России, Иванюк замкнул топ-3

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл командный чемпионат России, Иванюк замкнул топ-3
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В Сочи прошли соревнования по прыжкам в высоту у мужчин в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.

Лучший результат в финале показал серебряный призёр чемпионата мира – 2017, двукратный чемпион России Данил Лысенко, прыгнувший на 2,25 метров. Вторым стал чемпион Европы 2011 года среди юниоров Никита Анищенков. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр чемпионата мира – 2019, двукратный чемпион России Илья Иванюк.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) – 2,25 метров.
2. Никита Анищенков (Москва, Челябинская область) – 2.23.
3. Илья Иванюк (Брянская и Смоленская области) – 2.23.

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