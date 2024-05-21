Савлуков и Ткалич стали лучшими в забеге на 400 метров на командном чемпионате России

В Сочи прошли финальные забеги на 400 метров в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.
Победителем решающего забега у мужчин стал рекордсмен России Савелий Савлуков, преодолевший дистанцию за 45,41 секунды. В женском забеге лучшей стала Полина Ткалич (51,92 секунды).
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Бег на 400 метров, финал
Мужчины:
1. Савелий Савлуков (Краснодарский и Алтайский края) – 45,41 секунды.
2. Александр Масютенко (Краснодарский край) – 46,07.
3. Дмитрий Разумов (Московская и Томская области) – 46,44.
Женщины:
1. Полина Ткалич (Краснодарский и Алтайский края) – 51,92 секунды.
(2). Анна Михайлова (Республика Беларусь) – 51,95.
2. Анна Садовничева (Белгородская область) – 52,14.
3. Вероника Архипова (Московская область) – 52,40.