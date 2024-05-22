Велоспорт на ПМЭФ: спортсмены из семи стран и уникальный замок на маршруте

Ведущие велосипедисты из России и Беларуси выступят на второй международной велогонке «Золото Ладоги». Конкуренцию им составят гонщики из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии. В этом году многодневная гонка пройдёт с 1 по 8 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Чемпионы России Пётр Рикунов и Андрей Степанов, а также победитель первенства России Кирилл Миллер возглавят составы своих региональных команд. Свой титул будет защищать победитель «Золота Ладоги – 2023» белорус Сергей Шевченко. Вместе с ним одним из лидеров команды «Минск» станет 43-летний Евгений Соболь, занявший второе место в генеральной классификации в прошлом году.

«Сильный состав гонщиков обещает интереснейшую борьбу на трассе. Белорусские велосипедисты захотят повторить успех, а наши гонщики сделают всё возможное, чтобы не позволить им это сделать. Рассчитываем, что в споре за высокие места будут участвовать и команды других стран. Продолжаем работать над географией участников и усилением конкуренции», – сказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

В велогонке вновь примет участие команда из ОАЭ Abu Dhabi Cycling Club. Об этом спортивный директор команды Владимир Гусев сообщил на форуме «Мир возможностей» в Дубае.

«В прошлом году мы уже участвовали в велогонке „Золото Ладоги“. Это очень интересный проект с огромными перспективами. Нам всё понравилось: грандиозная природа, классные дороги. Ждите нас и в этом году. В составе нашей команды будут спортсмены не только из ОАЭ, но и из Сирии и Марокко», – заявил Владимир Гусев.

АвтоВАЗ предоставит автомобили LADA Vesta SW Cross NG и LADA Niva Travel для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам. Все участники будут застрахованы ООО СК «Сбербанк страхование».

В 2024 году маршрут велогонки также пройдет по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия вокруг Ладожского озера. Гонка начнётся на самом современном российском автодроме «Игора Драйв», а одним из самых эффектных станет этап в Выборге: велосипедисты будут проезжать мимо Выборгского замка с башней Святого Олафа, которая является единственным на территории России средневековым донжоном. Завершится гонка 8 июня, в заключительный день ПМЭФ, этапом в Санкт-Петербурге.