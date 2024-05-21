Ласицкене может пропустить Игры БРИКС из-за травмы

Олимпийская чемпионка 2020 года по лёгкой атлетике российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене может не выступить на Играх БРИКС в Казани. Вопрос в том, успеет ли она реабилитироваться к старту соревнований. Об этом заявил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«В Сочи Маша не сможет принять участия из‑за травмы. Пока она реабилитируется, участие по Играм БРИКС будет зависеть от её состояния. Как только она будет готова, мы сразу же будем участвовать в соревнованиях. Мы хотим, чтобы это было как можно скорее», — приводит слова Габриляна «Матч ТВ».

Ранее личный тренер трёхкратной чемпионки мира, победительницы чемпионата Европы, российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что его подопечная не выступит на командном чемпионате России из-за травмы. Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.