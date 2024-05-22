«Она была крайне необходима». Таймазова — о медали на ЧМ в Абу-Даби

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова заявила, почему бронзовая медаль чемпионата мира в Абу-Даби (ОАЭ) — это важно для неё.

«В прошлом году на чемпионате мира мне не удалось завоевать медаль, поэтому сейчас она была крайне необходима, чтобы опять почувствовать кровь, настроиться на Олимпийские игры, на бой. Считаю, что этот результат очень полезен для меня в будущем.

На чемпионате мира не бывает лёгких схваток. Каждый спортсмен работает до последнего, чтобы не допустить глупых ошибок», — приводит слова Таймазовой «Матч ТВ».

Квалификационный период для дзюдоистов начался 24 июня 2022 года и закончится 23 июня 2024 года.

Напомним, сегодня, 22 мая, дзюдоистка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Абу-Даби в весовой категории до 70 кг. Она одержала победу над гречанкой Елизаветой Тельциду в поединке за бронзу.

Сейчас в активе российской сборной две медали — ранее серебро завоевал Тимур Арбузов.