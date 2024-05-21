В Минске встретились комиссии спортсменов России и Беларуси

В Минске прошла встреча комиссий спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и НОК Беларуси. Заседание состоялось под руководством глав комиссий, олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского и олимпийского чемпиона в гребле на байдарках и каноэ Александра Богдановича. Стороны отметили важность проведения совместных соревнований. Они также подчеркнули, что мотивация спортсменов стала выше, чем это было до введения санкций в сфере спорта.

«Моральное состояние и мотивация спортсменов сейчас гораздо выше, чем два года назад. Сегодня нет страха, неуверенности, непонимания, неопределённости. Спортсмены тренируются, выступают и готовы вернуться на международную арену конкурентоспособными. Санкции МОК и международных спортивных федераций мотивировали уделить ещё больше внимания развитию детско-юношеского спорта и работе с олимпийским резервом», — сообщила пресс-служба ОКР.

Ранее стало известно, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.