17-летний гроссмейстер из России Мурзин стал вторым на турнире Sharjah Masters — 2024

Российский гроссмейстер Володар Мурзин, которому всего 17 лет, стал вторым на опен-турнире Sharjah Masters, который прошёл в Шардже (ОАЭ).

Победителем турнира стал иранец Данешвар Бардия, третье место у американца Сэма Шенкленда, четвёртым стал Шамсиддин Вохидов из Узбекистана. У каждого из шахматистов было набрано по 6,5 очка из девяти. В таком порядке места определились благодаря дополнительным показателям.

Напомним, ранее последнюю норму гроссмейстера выполнил 13-летний российский шахматист Иван Землянский. Он станет самым молодым гроссмейстером в истории России. Землянский также выступал на турнире в Шардже и финишировал на 11-м месте с шестью набранными очками.

По нормам ФИДЕ Землянский должен был выполнить норму гроссмейстера хотя бы в одном турнире по швейцарской системе.