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Попова выиграла многоборье на турнире в Дубае, опередив Алину Горносько и Лалу Крамаренко

Попова выиграла многоборье на турнире в Дубае, опередив Алину Горносько и Лалу Крамаренко
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Российская спортсменка Анна Попова стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике UAE Gymnastika Solo Cup – 2024 в индивидуальном многоборье. В борьбе за золото она опередила таких титулованных спортсменок, как бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, чемпионка мира белоруска Алина Горносько и лидер сборной России Лала Крамаренко.

Интересно, что победа Поповой сложилась из четвёртого места в упражнении с мячом, второго места в ленте, первого в булавах и неудачного выступления с обручем (не попала в топ-3). При этом Крамаренко выиграла два упражнения, а Горносько стала призёром в каждом. И всё же по сумме баллов лучшей стала именно Анна.

Художественная гимнастика. Коммерческий международный турнир UAE Gymnastika Solo Cup — 2024:

1. Анна Попова (Россия) – 138,6 балла.
2. Алина Горносько (Беларусь) – 137,95.
3. Лала Крамаренко (Россия) – 135,8.

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