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Елена Соколова завоевала золото в прыжках в длину на командном чемпионате России

21 мая в Сочи на стадионе имени Славы Метревели стартовал командный чемпионат России по лёгкой атлетике.

По итогам финальных соревнований в прыжках в длину лучший результат 6,64 показала представляющая Республику Беларусь Виолетта Скворцова — она стала победительницей II этапа серии соревнований «Королева спорта». Золотую медаль с результатом 6.61 получила Елена Соколова (Москва, Белгородская область) – ей досталось звание победительницы командного чемпионата России в прыжке в длину. Серебро завоевала Екатерина Левицкая из Краснодарского края (6,56), бронзу — представляющая Республику Татарстан Рамиля Валитова (6,48).

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике будет завершён 22 мая. Трансляции соревнований можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».