ФСБР выразила соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Раиси

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) принесла свои соболезнования Ирану в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и членов делегации. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом», — приводятся слова соболезнования на сайте ФСБР.

В воскресенье, 19 мая, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта; помимо главы государства, на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Известно, что инцидент произошёл примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана.