С 26 июня по 2 июля в Москве пройдёт турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0»

С 26 июня по 2 июля в Москве состоится четвёртый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0». Общий призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей. Его участниками станут титулованные гроссмейстеры из разных стран мира. Организаторы сообщают, что своё участие подтвердили Сергей Карякин, Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран), Раунак Садхвани (Индия), Хоу Ифань (Китай), Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Миссия турнира — поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков. Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей пройдут в разных городах: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет).

Расписание детских отборочных туров:

25 мая – Санкт-Петербург

1 июня – Москва

8 июня – Сочи

15 июня – Москва

22 июня – Москва

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Александра Горячкина и Владислав Артемьев Фото: Архив пресс-службы турнира «Шахматные звёзды»

Организатором турнира выступила компания «Новые шахматы», а официальным партнёром турнира стал Педагогический шахматный союз. Генеральный информационный партнёр – спортивный портал «Чемпионат», а официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Международный турнир «Шахматные звёзды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звёзды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.