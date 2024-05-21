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USADA ответило на слова Витольда Баньки в адрес США

USADA ответило на слова Витольда Баньки в адрес США
Витольд Банька
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Американское антидопинговое агентство (USADA) ответило на слова руководителя ВАДА Витольда Баньки, который заявил, что 90% американских спортсменов находятся вне юрисдикции организации. Баньку упрекнули в дезинформации и сокрытии правды. Уточняется, что доверие к международной антидопинговой системе снижается из-за ситуации с китайскими пловцами, которых за употребление триметазидина не отстранили от соревнований.

«Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать нападки. Ещё раз призываем предоставить всю информацию по Китаю: это простой запрос, и он может быть выполнен сегодня, если ВАДА нечего скрывать», — говорится в тексте заявления USADA.

Ранее Антидопинговое агентство США призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за ситуации с положительными допинг-тестами китайских пловцов. В апреле 2024 года немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина.

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